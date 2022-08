Guaratuba inicia vacinação em crianças de 3 anos

A Prefeitura de Guaratuba informa que está liberada a partir desta segunda-feira (1) a vacinação contra a covid-19 para crianças a partir de 3 anos.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 8h às 11h, nas Unidades Básicas de Saúde. A vacinação é em livre demanda, não precisa agendar.

As vacinas de rotina acontecem no período da manhã e tarde, com intervalo para almoço, em livre demanda ou agendamento – converse com sua UBS pelo whatsapp e tire suas dúvidas.

*Para tomar o reforço deve-se respeitar o intervalo entre vacinas de 4 meses.

O reforço é para pessoas acima de 40 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.

Já a 3ª dose está liberada para população com idade a partir de 12 anos.

A 1ª e 2ª dose a partir de 3 anos de idade.

Testagem: Importante lembrar que os testes rápidos de Covid-19 assim, como o tratamento, está sendo realizado no Pronto Socorro Municipal. As pessoas com sintomas não devem procurar a Unidade Básica de Saúde.

Contato do Whatsapp das UBSs:

UBS Caieiras: 3472-8749

UBS Coroados: 3472-8748

UBS Figueira: 3472-8746

UBS Mirim: 3472-874

UBS Cohapar: 3472-8732

UBS Piçarras: 3472-8733