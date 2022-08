Antonina tem peça sem nenhum diálogo e oficina de teatro

Fazer o público rir, sem que os atores digam uma palavra sequer. Este é o desafio do grupo Antropofocus, que vai se apresentar em Antonina, nesta sexta (5) e sábado (6), no Theatro Municipal. As duas apresentações serão realizadas às 20h, e têm entrada gratuita.

O espetáculo intitulado “Contos Proibidos de Antropofocus”, faz parte do projeto de circulação “Contos em Todos os Cantos”, viabilizado por meio do Profice, com apoio da Copel. No elenco, estão os atores do grupo Antropofocus Anne Celli, Andrei Moscheto, Edran Mariano e Marcelo Rodrigues, e o ator convidado Bruno Lops.

Além das apresentações abertas para a comunidade, o grupo também oferece uma sessão exclusiva para alunos do ensino médio de escolas públicas e uma oficina de improvisação teatral com carga horária de 9 horas.

Como o espetáculo não possui texto, pode ser assistido por pessoas surdas, que podem acompanhar e aproveitar a apresentação sem a necessidade da presença de intérprete de Libras.

“Contos Proibidos de Antropofocus” é uma das criações de maior sucesso do grupo Antropofocus, com temporadas em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e também em Córdoba, na Argentina, além de participações em importantes festivais de teatro no Brasil, e agora no Paraná.

Em julho o projeto “Contos em Todos os Cantos” circulou pela região Norte do Paraná, passando pelas cidades de Jacarezinho e Ibiporã, e agora aporta em Antonina. E na sequência seguirá para Laranjeiras do Sul e Mandirituba.

ROTEIRO

Antonina

5 e 6 de agosto, no Theatro Municipal

Laranjeiras do Sul

12 e 13 de agosto, no Cine Teatro Iguassu

Mandirituba

16 de agosto, no Teatro Municipal

O ESPETÁCULO

Em Contos Proibidos de Antropofocus, o grupo enfrenta o desafio de fazer um espetáculo sem nenhum diálogo, onde a comunicação acontece apenas por meio do som. Partindo da metáfora da incomunicabilidade, as cenas – ou contos – acontecem em ambientes onde pessoas desconhecidas se encontram, mas raramente iniciam uma conversa: dentro de um ônibus, debaixo de uma marquise num dia de chuva ou em um banheiro masculino.

O projeto, que é uma investigação do grupo sobre a força dramatúrgica que o som tem, nasceu da frequência com que grandes artistas cênicos e cinematográficos usam medidas sonoras para falar de seus trabalhos: o tom da cena, ritmo da ação e timming.

A OFICINA

Voltada para artistas e não-artistas, a oficina de Improvisação Teatral visa estimular o participante a conhecer e descobrir seu potencial inato de criatividade através de exercícios teatrais.

E, por meio da improvisação, fazer com que ele tenha capacidade de ousar, perceber, ouvir, ser espontâneo, improvisar e se relacionar.

SOBRE O ANTROPOFOCUS

O Antropofocus está prestes a completar 22 anos de trajetória e sempre teve como premissa artística observar o ser humano e seu comportamento no cotidiano, sabendo que todas as suas ações podem ser consideradas cômicas, dependendo do prisma pelo qual é observado. Desde a sua fundação, em 2000, o grupo dedica-se ao processo colaborativo na busca de um resultado estético que represente as vozes, ideias e desejos de todos os seus integrantes.

Para isso o grupo vem se aprofundando nas ferramentas da dramaturgia dinâmica como metodologia para as criações de seus espetáculos. Em sua trajetória, o grupo realizou uma série de experimentos artísticos e intercâmbios com artistas nacionais e internacionais, que resultaram em criações de espetáculos e atividades pedagógicas.

CONTOS PROIBIDOS DE ANTROPOFOCUS

Dias: 5 e 6 de agosto

Horário: 20h

Local: Theatro Municipal – Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, 266

ENTRADA GRATUITA – retirar o ingresso a partir de 1 hora antes

Informações: (41) 3978-1093 e @antropofocus

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO TEATRAL

Dias: 6 e 7 de agosto

Sábado: das 9h às 12h | das 14h às 17h

Domingo: das 9h às 12h

Local: Theatro Municipal

Informações e inscrições: @antropofocus e https://bit.ly/OficinaImprovisaçãoANTONINA