Maloteca leva livros da Biblioteca de Guaratuba para as escolas

“Viagem pelo mundo da leitura”, é esse o lema do projeto “Maloteca: biblioteca itinerante”, da Secretaria da Cultura e Turismo de Guaratuba, lançado na manhã de terça-feira (2), no Casarão Marcílio Dias.

O projeto idealizado pela Biblioteca Pública Municipal levará malas com livros selecionados para várias idades do próprio acervo para as escolas municipais. A mala ficará um mês na escola.

Uma das malas foi destinada aos servidores municipais. Com livros de vários gêneros, a mala passará pelos setores da administração, iniciando sua viagem pela Secretaria da Saúde. Luis Alfredo Ferreira dos Santos, representando os servidores municipais, recebeu a mala para compartilhar com os colegas. Luis Alfredo é auxiliar de manutenção na Saúde e também aluno do curso dos servidores “Mova-se”.

A secretária Municipal da Educação, Fernanda Monteiro, representando também a secretária da Cultura e do Turismo, Maria do Rocio Braga Bevervanso que está de férias, disse que pode parecer um projeto simples, mas a ideia é grandiosa.

Segundo a coordenadora da Biblioteca, Marlene Wolff dos Santos, a Maloteca vem no intuito de uma biblioteca itinerante, viva, ao encontro a disseminação cultural, formação de novos leitores e incentivo ao hábito da leitura.

Além de levar a biblioteca para dentro das salas de aula com o acervo da literatura infantil, o objetivo também é uma aproximação com a comunidade escolar ao realizar agendamento de visita dos alunos à biblioteca.