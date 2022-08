Pontal tem teatro gratuito neste sábado

A Brisa Produções, em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná, apresenta a peça “Os Encantados do Sossego”, de Monique Sobral de Bouteville & Edyr Augusto, com a atriz Fernanda Thurann.

O espetáculo acontece neste sábado (6), às 19h30, na Associação Banestado, em Praia de Leste, na marginal da PR-412.

Os convites podem ser retidos na própria associação e em outros 3 locais:

Embalatal – PR-412, 5.759 – Loja 3 – Balneário Ipanema.

Imobiliária Claudia Basso – Avenida Edo Puhl, 9748 – loja 07 – Balneário Shangri-lá.

Construsul Materiais de Construção – PR-412, 17.597 – Balneário Pontal do Sul.