Investir no Google: como anunciar no Google para ter mais resultado?

Confira os principais passos para investir no Google, alavancar as vendas e obter excelentes resultados no marketing digital!

Investir no Google pode ser uma excelente estratégia de crescimento da empresa e uma maneira de atrair mais clientes para o site ou blog, para realização de compras ou até mesmo para fidelizá-los.

Porém, por conta da grande quantidade de métodos do marketing digital existentes hoje em dia, algumas pessoas ainda podem ter dúvidas do que é melhor ser feito para trazer bons resultados.

Por isso, confira as informações a seguir para ficar por dentro do assunto e entender o que faz o Google ser uma das melhores ferramentas de anúncio pago hoje em dia!

O que é tráfego pago?

Para saber como investir no Google, é preciso antes entender sobre o conceito de tráfego pago e sua importância.

Assim, trata-se de uma estratégia de marketing digital que serve para atrair visitantes a um determinado site ou rede social por meio de anúncios pagos.

Isso quer dizer que a pessoa/ empresa paga anúncios para que o site dela ou blog apareça nas primeiras páginas de buscadores, como o Google, ou banners que aparecem no Youtube, por exemplo, e as pessoas possam visitá-los.

Desse modo, existem algumas maneiras de fazer com que esse tráfego pago funcione e traga bons resultados, como com Instagram Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, entre outros.

Porém, uma ferramenta que traz muito retorno e que ainda tem sido bastante usada por diversas empresas, mesmo depois de anos, é o Google Ads.

Passos principais para investir no Google

Para investir no Google é preciso seguir alguns passos importantes e que não podem ser deixados de lado na hora de anunciar nessa plataforma, como:

O Google Ads: antes de anunciar na plataforma, é importante conhecê-la bem e ler as informações disponíveis sobre ela; Conta do Google: depois de saber o que é, deve-se criar uma conta no Google Ads e seguir os passos de cadastro. Caso queira, é possível iniciar uma campanha teste; Palavras-chave: outro ponto fundamental é escolher palavras-chave que tenho relação com o público-alvo da empresa; Criação da campanha: o passo a passo da campanha deve ser seguido com toda atenção para não errar nenhum fase; Direcionamento: com a criação da campanha, é importante que a pessoa seja direcionada para a página do produto que deseja comprar.

Com as estratégias certas, fica muito mais fácil atrair os consumidores e alavancar as vendas de produtos ou serviços, já que os anúncios estarão muito mais assertivos e pensados no público desejado.