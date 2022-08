Pico de Matinhos recebe Circuito Brasileiro de Surf Profissional

🎞️ @acidstdiocom 💻 @broskafilms

Entre os dias 22 e 28 de agosto, no Pico de Matinhos, vai acontecer a terceira etapa do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf Pro.

O evento promete reunir as grandes estrelas do surf nacional, bem como a nova geração, e conta com R$ 280 mil de premiação.

“O esforço para realizar um evento desse porte demanda tempo e dedicação e não seria possível sem o apoio da Prefeitura de Matinhos e do Governo do Estado do Paraná. O retorno de Matinhos à agenda de grandes campeonatos é de grande valia para o turismo e economia local e, juntos, trabalhamos em prol do esporte”, diz o presidente da FPS Renato Trogue.

As duas primeiras etapas do novo circuito promovido pela nova diretoria da Confederação Brasileira de Surf foram realizadas em Maceió/AL e Saquarema/RJ.

A perna de eventos profissionais do sul do país conta com mais 3 etapas:

TAÇA BRASIL 01 a 04 de Setembro, São Francisco do Sul-SC R$ 100.000,00 de premiação;

CBSURF PRO 05 a 11 de Setembro, Praia Mole-SC R$ 280.000,00 de premiação;

TAÇA BRASIL PRIME 13 a 16 de Setembro (terça a sexta), Imbituba-SC R$ 120.000,00 de premiação;

Além de definir os títulos brasileiros de surfe profissional, os 64 primeiros colocados do ranking masculino e as 24 melhores do feminino, se classificam para o Dream Tour da CBSurf de 2023.

Primeira competição com a praia alterada

Além da volta das competições profissionais do surf, para Matinhos, a etapa será a primeira competição após as intervenções feitas na orla. A engorda da praia começou em Caiobá e chegou até a altura do Pico. A praia onde acontecem as competições ainda não recebeu areia da draga, mas já sofreu grande alteração.

Com informações da FPS Federação Paranaense de Surf Federação Paranaense de Surf

O cartaz oficial foi produzido com a foto do surfista Yohann Ivanoski pelo fotógrafo Julio Bazanella.

Produção do vídeo: 🎞️ @acidstdiocom 💻 @broskafilms

Imagens: 🎥 @juliobazanela 🚁 @fanpagematinhosagora

Redação do Correio com texto sobre o surf de Jéssica Dombrowski Netto @modhej