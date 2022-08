Prefeitura de Pontal amplia capacidade do Centro de Equoterapia

O Centro de Equoterapia Ilha do Saber, da Prefeitura de Pontal do Paraná, recebeu nesta terça-feira (2) o certificado de filiação na Associação Nacional de Equoterapia/Ande Brasil. O documento comprova que a escola preenche as condições técnicas e administrativas necessárias para o atendimento especializado.

Na quarta-feira, o prefeito Rudão Gimenes visitou o local para conferir as melhorias feitas. “Construímos um redondel (arena para cavalos), que também recebeu uma reestruturação do ambiente e ampliamos a equipe da equoterapia, que foi capacitada para aumentar o número de atendimentos”. De acordo com o prefeito de Pontal, agora são atendidas crianças de outras escolas, além da Escola Ilha do Saber, recebendo em torno de 70 alunos durante a semana.

“Com a ampliação, realizamos a aquisição de mais um cavalo: o Cebolinha”, completou Rudão.

A Equoterapia é a utilização do cavalo como recurso terapêutico para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais. A equoterapia exige a participação do corpo inteiro, de todos os músculos e de todas as articulações.

Na próxima terça-feira, dia 9 de agosto, se comemora o Dia Nacional da Equoterapia.

Com informações e fotos da Prefeitura de Pontal do Paraná