Quatro pessoas são mortas durante ação policial em Paranaguá

Quatro pessoas foram mortas na manhã deste sábado (6) em um confronto com policiais militares, informou a Rádio Ilha do Mel FM.

Segundo a reportagem, os policiais foram atender uma ocorrência na Vila Santa Maria. “Ao chegar ao local, os policiais perceberam uma atitude suspeita e em seguida alguns disparos de arma de fogo foram efetuados contra a (equipe da) Rotam (Ronda Ostensiva Tático Móvel)”, diz a notícia.

“No confronto armado, quatro indivíduos foram mortos dentro de uma residência e outros suspeitos foram abordados. Os policiais não ficaram feridos. Socorristas do Samu foram acionados e estiveram no local.

A região foi isolada pela Polícia Militar. O setor de Criminalística esteve no local e os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

De acordo com o jornal “Agora Litoral”, os policiais haviam recebido uma informação, via WhatsApp de de que os responsáveis pela morte de Diezer Marcel Correia Del Corso – assassinado na Vila Santa Maria, na madrugada de sexta, e cujo corpo teria sido desovado no Embocuí – estariam em uma residência no bairro. “Ao verificar a denúncia, foram recebidos a bala”, diz o jornal.

Dois homens foram presos. Ainda não foram divulgadas as identidades dos mortos e dos detidos.



Fonte e foto: Ilha do Mel FM e Agora Litoral