Programa Rebimar levou o Litoral do Paraná para Brasília

Fotos: Diego Silvério / Programa Rebimar

A 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada de 24 a 30 de julho na Universidade de Brasília (UnB), contou com a exposição do trailer de educação ambiental do Programa Rebimar, projeto do Litoral do Paraná.

O trailer percorreu 1.518 quilômetros entre Matinhos e a UnB, em Brasília (DF). Montado nesta segunda-feira por técnicos do Rebimar, a exposição teve várias maneiras de aproximação do ecossistema marítimo que banha a costa brasileira.

“É como se o trailer fosse uma exposição de astronomia, com peças muito diferentes para quem nunca teve contato com o oceano, gera muito interesse”, conta o educador ambiental do Rebimar, Diego Gustavo Silvério.

O grande interesse tem um motivo. A praia mais próxima de Brasília está a 1.120 quilômetros de distância, no Rio de Janeiro, bem distante para o maior público da feira da SPCB. São os estudantes de escolas da capital e de cidades satélites que mais frequentam as exposições.

Durante toda a semana, o trailer recebeu visitantes na UnB. Segundo Marjorie Ramos, técnica do Rebimar, é muito importante levar o tema do oceano para um evento como este. “As pesquisas científicas mais recentes e relevantes da América Latina estão aqui”.

O mar em realidade virtual

A maior atração do trailer Rebimar foram as mostras reais de espécies de animais marinhos. A exposição biológica conta com exemplares de tubarão-martelo, cascos de tartaruga, mandíbula de tubarão-mangona, filhote de tartaruga-de-couro, tartaruga-cabeçuda, água-viva, entre outros animais da fauna marinha paranaense.

As imagens subaquáticas gravadas no fundo do mar em 360º também chamam muito a atenção. “A equipe do Rebimar levou câmeras para o fundo do mar. Com os óculos de realidade virtual, olhando para os lados dá para ver todo aquele mundo, a pessoa se sente dentro do oceano”, detalha Silvério.

O trailer ainda conta com réplicas de recifes de coral artificiais em tamanho real, que imitam os recifes artificiais usados pelo Programa Rebimar para proteção de espécies marinhas no litoral do Paraná.

Para Ramos, o ecossistema marinho precisa ser conhecido por todas as regiões do país, mesmo as distantes do litoral. “Não existe fronteira dos serviços ecossistêmicos que o oceano nos presta, nem dos efeitos da poluição neste ambiente”.

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio da Petrobras e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Federal do Paraná.

Fonte: Bruna Bronoski / Programa Rebimar