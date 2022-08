Corpo é resgatado dentro de um carro na baía de Guaratuba

Foto: Corpo de Bombeiros

Um veículo com um homem morto dentro foi retirado da baía de Guaratuba, agora pela manhã.

Por volta das 6h, um homem que estava num barco chegou a ver o veículo submergindo e chamou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Uma equipe foi até o local de barco e não conseguiu localizar nada. Em seguida, os bombeiros conseguiram contato com o Iate Clube de Guaratuba para averiguar as câmeras de segurança. Imagens mostraram um Gol de cor vermelha afundando na entrada de barcos no final da avenida Ponta Grossa, ao lado do Iate Clube.

Dois mergulhadores fizeram a busca aquática, localizando o veículo capotado a aproximadamente 7 metros de profundidade. Havia indícios de que a vítima teria tentado sair de dentro do carro. A retirada foi feita com auxílio de um trator.

A vítima foi identificada como Anderson Lima Diniz, de 27 anos, morador de Guaratuba. Imagens mostraram que ele vinha da Praça dos Namorados e bateu com o veículo no muro de uma casa antes de virar na avenida Ponta Grossa.

Foto: Facebook

Imagem: Rádio Litorânea / Reprodução