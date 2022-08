Anuar Chiah vence e Paraná mantém 2º lugar no Brasileiro de Surf de Base

O Paraná permanece com a segunda colocação por equipes no Circuito Brasileiro de Surf de Base 2022, depois de mais uma etapa. São Paulo continua em primeiro.

A única vitória foi na Sub-14 masculina, com o matinhense Anuar Chiah, de 11 anos. O presidente da Federação Paranaense de Surf (FPS), Renato Trogue, esteve presente para acompanhar o bom desempenho da nova geração.

A 2ª etapa do CBSurf Rip Curl Grom Search, começou quinta-feira (4) e terminou no domingo (7), na Praia do Cupe, em Ipojuca, Pernambuco, com a participação de atletas de 14 estados.

Por causa do grande número de participantes, a etapa teve um dia a mais, como também acontecerá na final do circuito, no Rio Grande do Sul, que mudou de data e será entre os dias 22 e 25 de setembro.

No total, o Circuito terá três etapas, definindo os campeões brasileiros em oito categorias, sendo que entre os atletas mais velhos da sub-18 e sub-16, também estão em jogo vagas para o ISA World Junior Championship, o mundial da categoria, em 2023.

Confira todos os resultados dos paranaenses:

Anuar Chiah

Sub-14 – 1º

Sub-16 – 7º

Luara Mandelli

Sub-14 – 2º

Sub-16 – 2º

Sub-18 – 2º

Gabriely Vasque

Sub-16 – 7º

Sub-18 – 4º

Lucas Cainan

Sub-18 – 19º

Kauã Carvalho

Sub-14 – 9º

Sub-16 – 13º

Victor Inácio

Sub-18 – 37º

Cristopher Lopes

Sub-12 – 10º

Ryan Coelho

Sub-16 – 3º

Sub-18 – 5º

Redação do Correio com informações e fotos da FPS e Rico Surf