Abertas inscrições para Caminhada Ecocultural do Guaraguaçu

O Circuito Ecocultural do Guaraguaçu, promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, acontece anualmente e está inserido na comunidade mais antiga do município. Será no dia 28 de agosto, das 7 às 14h30 no Recanto Guaraguaçu.

Além do encanto típico das comunidades tradicionais, o passeio permite desfrutar a beleza cênica da Mata Atlântica.

Quem se inscrever vai percorrer 10 quilômetros margeando o rio Guaraguaçu, que pode ser avistado em vários trechos. O percurso se divide entre as trilhas em meio à mata e a Estrada Ecológica do Guaraguaçu.

A inscrição é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1Kg de alimento não perecível que será doado para pessoas em situação de vulnerabilidade,

Local de partida: Recanto Eco Guaraguaçu, Estrada Domingos Mesquita Santana, 601, Pontal do Paraná

Prato Feito: R$ 25,00 por pessoa.

Café Caiçara da Dona Conceição: R$ 20,00 por pessoa.

O circuito conta com um atrativo extra: a parte inicial do trajeto pode ser feita com barcos no rio Guaraguaçu, esse trecho percorrido pelo barco tem um custo de R$ 30,00 por pessoa.

O estacionamento dentro do Recanto Eco Guaraguaçu custa R$ 10,00

Link para inscrições: Ecobooking

Telefones para contato: 3455-9631 / wpp: 41 9146-2047

caminhadaspontal@outlook.com