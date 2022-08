Marinha atualiza o aviso de ventos e ressacas na costa

De acordo com a nota divulgada na noite desta terça-feira (9), a Marinha informa que a passagem de uma frente fria poderá afetar as condições da costa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Ventos de direção sudeste a leste e, posteriormente, de sudoeste a sudeste, com intensidade de até 100 km/h (55 nós), vão atingir a faixa litorânea de Mostardas (RS) a Itapoá (SC), de hoje até a manhã de quinta-feira (11).

Com ventos de direção noroeste a sudoeste, também com até 100 km/h (55 nós), de Itapoá (SC), Paraná, São Paulo e até Arraial do Cabo (RJ), da manhã de quarta-feira (10) até a noite de quinta.

Com direção noroeste a sudoeste, intensidade de até 75 km/h (40 nós), de Arraial do Cabo (RJ) até São Mateus (ES), da madrugada de quinta até a manhã de sexta-feira (12).

O mesmo sistema poderá provocar ressaca, com ondas de direção sudeste a leste e altura de até 4 metros, de Mostardas (RS) até Itapoá (SC), da manhã de hoje até a manhã de sexta.

Com ondas de direção sudoeste a sudeste e altura de até 4 metros, de Itapoá (SC), Paraná, São Paulo, até Arraial do Cabo (RJ), da manhã de quarta até a noite de sexta.

Com ondas de direção sudoeste a sudeste e altura de até 3 metros, de Arraial do Cabo (RJ) até Linhares (ES), da madrugada de quinta até a noite de sexta.