Motoboy que morreu PR-407 era de Foz e morava em Guaratuba

Maurício Fernando Aquino foi encontrado morto na manhã de terça-feira (9) em um terreno em uma casa à beira da PR-407, próximo ao viaduto de acesso à BR-277, em Paranaguá.

A cerca de 20 metros do seu corpo estava jogada sua moto, uma Honda CG Fan 160. Ele teria perdido o controle da moto por causa da chuva e do nevoeiro e caiu em um barranco de aproximadamente 25 metros de altura, chegando a cortar a cerca do terreno.

Por volta das 9h30, um morador da região viu ele caído e avisou guardas municipais de Paranaguá que faziam patrulhamento pelas proximidades.

Maurício tinha 35 anos, era natural de Foz do Iguaçu e morava em Guaratuba, onde trabalhava como motoboy. Não foi confirmado se ele estava em serviço no momento do acidente.

Fotos: Redes sociais / Rádio Ilha do Mel FM