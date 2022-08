Tartaruga-verde volta à natureza após dois meses de reabilitação

Fotos: Divulgação/PMP-BS/LEC-UFPR

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR, que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizou a soltura de uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) na praia de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, na última sexta-feira (5).

A tartaruga juvenil foi encontrada no dia 17 de junho pela equipe de pesquisa do Programa Rebimar, realizado pela Associação Mar Brasil, parceira do LEC. A equipe, que faz ações de monitoramento da biodiversidade e proteção dos ambientes costeiros entre Guaratuba/PR e Iguape/SP, encaminhou o animal ao Centro de Reabilitação da UFPR.

O réptil estava muito magro (caquético), apresentava diarréia, melena (fezes escuras, às vezes com sangue), além de muitas cracas na carapaça e no ventre (plastrão), por isso foi encaminhado para tratamento e recuperação da saúde. O animal respondeu bem aos procedimentos realizados pela equipe PMP-BS durante quase dois meses e se recuperou com sucesso para voltar ao mar.

A tartaruga-verde é uma espécie frequentemente encontrada no litoral paranaense, por utilizar a região para se alimentar. Ao encontrar tartarugas marinhas debilitadas ou mortas nas praias e ilhas do Paraná é possível acionar ou entregar os animais para a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

SOBRE O PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.