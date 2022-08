Bombeiros registram 38 famílias desabrigadas pelo mau tempo no Litoral

Cena do estrago em um restaurante de Guaratuba (Imagem das redes sociais)

O Corpo de Bombeiros e as coordenadorias municipais da Defesa Civil divulgaram agora no início da noite um balanço das consequências do mau tempo desta quarta-feira (10) no Litoral do Paraná.

De acordo com o balanço, houve “fortes ventos e chuva moderada”, com ressaca e alagamento em alguns pontos.

A faixa horária de maior relevância foi entre as 12h e as 15h, com incidências de rajadas de ventos de 97,2 km/h e precipitação de 101,6 mm em 24h, em Guaratuba, município mais atingido, seguido por Matinhos, segundo o informe.

Os danos foram considerados de “média gravidade” relacionados principalmente a alagamentos e inundações, quedas de estruturas, destelhamentos, quedas de árvores, interrupção de água e de energia elétrica, atingindo estruturas públicas e particulares.

Em todo o litoral, houve o registro de 263 pessoas afetadas, com aproximadamente 38 famílias desabrigadas – 20 delas na região de Guaratuba e 18 em Matinhos. Foram distribuídos 21 rolos de lona com 100 metros de lona cada, sendo 17 unidades distribuídas somente em Guaratuba.

Mais cedo, por volta das 14h, os Bombeiros haviam informado que em Matinhos tinham sido registrados 16 destelhamentos, 2 quedas de árvores, 2 realocações de famílias e 1 queda de um poste de energia elétrica. Em Guaratuba havia 7 ocorrências de destelhamentos, 8 quedas de árvores sobre residência e mais 2 quedas de árvore em via pública. Em Pontal do Paraná tinha sido confirmado 1 detalhamento.

“Para as próximas horas não há previsão da incidência de ventos e ou chuvas fortes no litoral do Estado, bem como a tendência é de estabilização e volta a normalidade, porém, ainda, com riscos para alagamento”.