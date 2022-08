Câmara de Guaratuba aprova homenagem a casal festeiro e foliões do Divino

A Câmara de Vereadores de Guaratuba aprovou, na sessão desta segunda-feira (8), dois projetos de lei e uma moção de aplausos, todos por unanimidade de votos.

O Projeto de Lei nº 779, de autoria do vereador Ademir da Silva, institui o Programa de Saúde Bucal na Rede Municipal de Ensino; o Projeto de Lei nº 780, do vereador Paulo Araújo, denomina de Estrada Luiz Marcelo Alves, a estrada na localidade rural de Itinga. Eles foram aprovados em primeira votação e terão de ser submetidos ao plenários mais uma vez, antes de serem encaminhando para sanção do Executivo.

A Moção de Aplauso, de iniciativa do vereador Fabiano da Caieiras, é dirigida o casal festeiro-mor da Festa do Divino de 2022, Batista Sugamosto da Rosa e Djalmo Luiz da Rosa, e aos foliões do Divino Edival Alves, Eloi da Silva, Edgar Tavares de Freitas e Joacir Tavares de Freitas. Foi aprovada em votação única e aguarda agendamento da data para a homenagem, que é realizada na Câmara.

Três projetos de lei deram entrada na Câmara na sessão. PM 781, dos vereadores Felipe Puff e Fabiano da Caieiras, que proíbe a queima de fogos de artifício que causem poluição sonora; PL 782, do vereador Ricardo Borba, que garante o direito de vagas preferenciais de estacionamento a veículo que transportem pessoas com autismo; e PL 783, também do vereador Ricardo Borba, que cria a Central de Intérpretes Libras para atendimento na Prefeitura.

Fez uso da Tribuna para pronunciamento a vereadora Edna Castro.