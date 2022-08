Pontal do Paraná faz parceria com Associação de Coletores

Pontal do Paraná faz parceria com Associação de Coletores

A Prefeitura de Pontal fez uma parceria com a Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos do município (Amcorespp) e está desenvolvendo um amplo projeto de coleta seletiva.

A associação é a responsável porfazer a coleta seletiva, operar um triturador de galhos e manter as praias limpas.

A Prefeitura cedeu dois caminhões: um caminhão baú que faz a coleta de recicláveis em todos os balneários e um outro que faz a limpeza da orla.

A Associação tem hoje 20 pessoas diretamente envolvidas no processo, desde a coleta, triagem, desmanche de material, enfardamento, logística e administração.

Foi cedido um barracão de 360m² para a associação equipado com duas prensas, uma esteira de separação, uma bancada para desmanche do material, uma balança e uma paleteira.

Os materiais são separados por tipo: papel, plástico, isopor, vidros e metais. Os resíduos recicláveis são então comercializados pela Associação.

Todos os associados utilizam os EPIs (Equipamentos de Proteções Individuais) fornecidos pela Prefeitura.

O material resultante da máquina de triturar galhos está sendo utilizado para a compostagem (produção de adubo orgânico). Este adubo é então distribuído para as escolas municipais que desenvolvem as hortas escolares. Nas terças e quintas-feiras o triturador de galhos está nas ruas atendendo aos protocolos abertos na Prefeitura.

Outra ação da Associação é a limpeza das praias. Ela atua nas segundas, sextas e sábados nesta limpeza.

A Associação atende também os grandes geradores de resíduos: mercados, lojas, indústrias, materiais de construção, entre outros.

Os catadores ainda recebem capacitações para compra e coleta de materiais, assistência jurídica e social.

O programa de coleta seletiva é completado com aulas, treinamentos, oficinas e feiras. A conscientização ambiental chega às crianças e jovens nas escolas, e até à terceira idade de Pontal do Paraná.

Confira o calendário da Coleta Seletiva

De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 – Sábados das 8h às 12h.

Setor 1 – Região de Praia de Leste – Segunda-feira.

Setor 2 – Região de Santa Terezinha – Quarta-feira.

Setor 3 – Região de Ipanema e Praia de Leste – Sexta-Feira.

Setor 4 – Região de Shangri-lá – Terça-Feira.

Setor 5 – Região de Pontal do Sul – Quinta-feira

Setor 6 – Região de comércio, Rodovia PR – 412 e Beira Mar (Av. Dep. Anibal Khury) – Sábado.

Outra ação da Amcorespp é a limpeza das praias. Ela atua nas segundas, sextas e sábados nesta limpeza.

A Presidente da Amcorespp, Alyne Cunha, ressalta a importância de todo este trabalho, que é árduo e depende da ajuda de todos.

“Coletamos em 2021 cerca de 236 toneladas de resíduos recicláveis e queremos aumentar esses números em 2022. Para isso contamos com a ajuda de todos na separação correta dos recicláveis e o total envolvimento neste projeto, seja entregando ao catador, levando ao Ecotainer ou ainda colocando os recicláveis na lixeira no dia que passa a coleta seletiva no seu balneário”, disse.

“Nossas praias mais limpas e lindas dependem de cada um de nós e a Amcorespp está aqui pra fazer acontecer um trabalho tão necessário para o nosso Meio Ambiente e as famílias que dependem da reciclagem para colocar o alimento nas suas mesas”, declarou Alyne.

“O uso de recursos naturais e a competição por recursos escassos como as matérias-primas estão aumentando em todo o mundo. O uso cuidadoso dos recursos naturais é, portanto, um desafio central do nosso tempo e um tema importante da política ambiental. É tarefa da política moldar as condições estruturais da economia de tal forma que haja incentivos para o uso eficiente e ambientalmente amigável dos recursos naturais. A politica desta consciência socioambiental é o nosso desafio maior de promovermos cada vez mais em Pontal do Paraná”, declarou Jackson Bassfeld, secretário municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.