Um dos portos do ferry boat ficará interditado por 10 dias

A empresa que opera a travessia da baía de Guaratuba por ferry boat informou que um dos portos de embarque ficará interditado por 10 dias, a partir desta segunda-feira (15).

Será substituído o flutuante do porto que fica ao lado da base náutica do Corpo de Bombeiros, na margem norte da baía. De acordo com a empresa Internacional Marítima, a previsão de retorno ao funcionamento é no dia 25 de agosto de 2022.

A empresa trabalha com o segundo contrato emergencial assinado pelo DER-PR (Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná), órgão do Governo do Estado, depois do rompimento do contrato com a empresa concessionária, BR Travessias. O primeiro foi de seis meses e o segundo, iniciado neste dia 19 de agosto, de mais um ano. Até lá, o governo deverá fazer a licitação de uma concessão da travessia, como determina a legislação.

A justificativa para o rompimento pelo governo foram os constantes atrasos e problemas na navegação, que seriam provocados por problemas na manutenção dos portos e das embarcações. Esse trabalho era de responsabilidade da concessionária, que teria que custear com seus próprios recursos e com a receita da tarifa do transporte.

Ao encerrar unilateralmente o contrato, o Estado passou a cuidar das manutenções e a aportar recursos diretamente na empresa e a um estaleiro do mesmo grupo empresarial.

No primeiro contrato, o custo foi estimado em R$ 36 milhões, para o novo, o governo fará mais um aporte de cerca de R$ 6 milhões.

Além disso, o novo contrato prevê que podem ser incluídos novos consertos por parte da Internacional Marítima. A reforma dos ferry boat estão sendo feitos estaleiro Indústria Naval Catarinense, do Grupo Catanhede, dono da Internacional Marítima.