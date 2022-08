Espetáculo Histórias Eletrizantes chega a Guaratuba na semana que vem

Alunos da rede municipal de ensino de Guaratuba irão ao teatro na próxima semana, nos dias 23 e 24 de agosto, para assistirem o espetáculo Histórias Eletrizantes. O evento seguirá os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos públicos para prevenção ao covid-19.

De maneira lúdica e interativa, o espetáculo abordará a prevenção de acidentes com energia elétrica, eficiência energética e consumo consciente de energia e água, destacando valores e atitudes de cidadania.

As apresentações, que são sempre gratuitas, são promovidas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinadas pela Copel e realizadas pela Associação Cultural Casa da Árvore. Em cena os atores Carlos Augusto Oliveira e Renata Voltolini, da Fabrincando Produções de Curitiba, tocam músicas e fazem truques de mágica, que são garantia de interatividade com a plateia e ensinam jovens e crianças sobre o uso seguro da energia elétrica.

Em meio a muitas risadas com as peripécias dos personagens Jacuí e Maricota, no mundo fictício de “Raiolândia”, as crianças receberão orientações sobre situações bastante sérias como o perigo de se empinar pipas próximo a redes elétricas, de utilizar o celular ligado à tomada, e como agir e prevenir casos de choques.

O Espetáculo Histórias Eletrizantes completou 5 anos de apresentações e circulará em 2022 por 16 municípios paranaenses, totalizando 40 apresentações e um público de cerca de 12 mil jovens. As apresentações são sempre gratuitas e agendadas juntamente com as Secretarias de Educação dos municípios.

Em Guaratuba as apresentações ocorrerão nos dias 23 e 24 de agosto no Ginásio de Esportes José Richa às 09h00 e às 14h

