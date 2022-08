550 kg de cocaína embarcada em Paranaguá são apreendidas em Navegantes

Aproximadamente 550 kg de cocaína foram apreendidos, na tarde desta segunda-feira (15), no Porto de Navegantes, em Santa Catarina.

A droga estava dentro de bolsas em um contêiner que havia sido embarcado no Porto de Paranaguá. A carga tinha como destino o Porto de Gioia Tauro, na Itália.

O contêiner foi selecionado para fiscalização porque a equipe da Receita Federal desconfiou do conteúdo nas imagens do scanner. A cocaína foi encontrada com a ajuda de um cão de faro. Ninguém foi preso e a Polícia Federal continua investigando.

De acordo com a Receita da Federal, essa foi a terceira apreensão de cocaína no complexo portuário de Itajaí e Navegantes em 2022, totalizando mais de uma tonelada de droga apreendida.