Feira Livre do Produtor de Guaratuba é nesta quarta, com música ao vivo

Acontece nesta quarta-feira (17), a Feira Livre do Produtor de Guaratuba, das 18h às 23h, no no Espaço Litoral, localizado na rua Antônio Rocha.

A feira é organizada pela Secretaria da Pesca e da Agricultura e acontecerá quinzenalmente. Serão oferecidos produtos alimentícios e artesanais locais.

Também haverá apresentações culturais e artísticas da cidade durante os eventos. Nesta primeira edição, se apresenta o grupo “G@lera.com”.