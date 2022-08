Governo de Lula será de reconstrução nacional, diz Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) disse nesta terça-feira (16), que “Bolsonaro não engana mais ninguém” ao comentar as pesquisas BTG/FSB e Ipec que apontam o favoritismo do presidente Lula (PT) que tem 45% e 44% das intenções de voto a 47 dias das eleições de 2 de outubro. “Lula fará um governo de reconstrução e transformação do país com forte participação de todos os segmentos”, disse.

“De nada adianta, PEC do auxílio disso e daquilo. O povo mais pobre, o taxista e o caminhoneiro vão pegar esse dinheiro e vão votar em quem confiam, que é o presidente Lula”, completou

BTG/FSB – Na pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira (15), Lula cresceu quatro pontos percentuais em relação à sondagem anterior da semana passada, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve estável com 34%. O ex-senador Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, com 8%, seguido pela senadora Simone Tebet (MDB), com 2%. Brancos e nulos somam 6%, e indecisos, 2%.

Em cenário de segundo turno, a vantagem de Lula cresceu. O petista tem 53% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente. Na comparação com o último levantamento, Lula ganhou dois pontos percentuais e Bolsonaro perdeu um.

A pesquisa foi realizada de 12 a 14 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00603/2002. Foram entrevistadas duas mil pessoas. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro, de dois pontos percentuais.

Ipec – Na pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo, e divulgada na noite de segunda-feira, Lula tem 44% e Bolsonaro, 32 %. Ciro Gomes vem em seguida, com 6%; Simone Tebet (2%), Vera (PSTU),tem com 1%; Eymael (DC), Felipe d’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto, cada um.

Foram entrevistados dois mil eleitores entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 cidades. A margem de erro é de 2% e grau de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-03980/2022.

A pesquisa perguntou ainda a intenção de voto em um eventual segundo turno: Lula tem 51% e Bolsonaro, 35%.

O Ipec também divulgou os votos válidos no primeiro turno, que são os votos excluídos os brancos e nulos: Lula (52%), Bolsonaro (37%), Ciro Gomes (7%), Simone Tebet (2%) e Vera (1%).

Emprego e renda – O plano de governo de Lula, já registrado no TSE, prevê um regime fiscal baseado na credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade para atrair investimentos. “Uma estratégia de desenvolvimento que vai superar o atraso dos últimos seis anos”.

A primeira prioridade, segundo Zeca Dirceu, será o combate à fome e à pobreza com a volta dos empregos e de políticas públicas já conhecidas como o Bolsa Família, além da retomada de investimentos em infraestrutura e a reindustrialização nacional. “O novo governo vai estimular o investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias, o fortalecimento da agropecuária, de setores e projetos inovadores da economia criativa”.

“Lula vai acabar a política de paridade internacional de preços da Petrobras e no campo social vai criar novos programas para a geração de emprego e renda para os mais pobres e desenvolver um amplo programa de acesso à moradia como foi a Minha Casa, Minha Vida”, disse.

O plano de governo petista prevê o fortalecimento do SUS, o aprimoramento da gestão e a valorização e formação de profissionais de saúde. Além disso, prevê a retomada de políticas como o Mais Médicos e o programa Farmácia Popular.