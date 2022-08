Iniciada a campanha de vacinação contra a poliomielite

A Prefeitura de Guaratuba informa que já iniciou a participação na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de 1 a 4 anos 11 meses e 29 dias em todas as unidades básicas de saúde.

Também está ocorrendo a Campanha Multivacinação para crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 15 anos, com o objetivo de atualização da carteirinha de vacinação.

As campanhas vão até dia 9 de setembro.

No próximo sábado (20), acontece o dia D de Vacinação, com todas as UBS, das 8h às 17h.