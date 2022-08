Av. Rui Barbosa terá ciclofaixa e padrão do plano de mobilidade

A Prefeitura de Guaratuba iniciou nesta terça-feira (16) a colocação de asfalto na avenida Rui Barbosa, no bairro Piçarras. A obra iniciou em março com a preparação da estrutura da via e colocação de calçadas. Serão 640 metros de pavimentação asfáltica, com calçadas, grama, paisagismo e uma ciclofaixa com tachões, entre a avenida Damião Botelho de Souza e a rua João Gualberto.

Nas calçadas haverá alguns trechos de gramado, a fim de contribuir para o paisagismo e meio ambiente. De acordo com a Prefeitura, o padrão que está sendo implantado na Rui Barbosa faz parte do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba.

A pavimentação está sendo realizada em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ. A obra está sendo realizada pela empresa Versátil Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.

O prefeito Roberto Justus e o vice-prefeito Edison Camargo acompanharam o andamento da obra. “Um sonho que tornou-se realidade, hoje é uma avenida larga, asfaltada, com calçadas padronizadas, iluminação 100% em led, e até a próxima semana a população poderá contar com ciclofaixa e sinalizações”, disse o prefeito.

“Esta obra é de extrema importância, agora que está quase pronta a população não terá mais problemas com inundações nesta região. Nós temos, assim como a população, o sonho de ver Guaratuba 100% asfaltada, e meu pai sempre diz que para alcançarmos algo grande, devemos primeiro começar com passos pequenos. Este é mais um passo para o progresso e desenvolvimento da cidade de Guaratuba”, concluiu.