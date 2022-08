A grana está curta? Veja 10 negócios baratos e lucrativos para abrir no Paraná

O poder de compra do brasileiro é considerado o pior dos últimos cinco anos. Isso porque a inflação tem roubado a cena e os preços dos produtos estão acima do que grande parte da população consegue pagar.

Essa situação desperta a preocupação de muitas pessoas com relação a como conseguir dinheiro para pagar contas e sobreviver de forma decente com o que ganham atualmente.

Assim, se a renda atual não é capaz de suprir as necessidades, que tal investir em um negócio barato e ingressar no empreendedorismo? Pesquisas recentes mostram que o país tem quase doze milhões de microempreendedores individuais e os números não param de crescer.

Conheça 10 negócios para gerar renda sem gastar muito

Uma pesquisa de mercado consegue revelar facilmente a preferência dos consumidores frente aos produtos e serviços que se tem no mercado. Então, antes de decidir pelo ramo a ser seguido, faça essa pesquisa. Analise bem as escolhas e os produtos mais desejados. Isso vai ajudar.

Os investimentos podem ser de qualquer valor, cabendo em qualquer orçamento. Veja algumas opções que podem ajudar a fazer dinheiro:

1 – Revenda de produtos de beleza e perfumaria

Qual a mulher que não gosta e não precisa de produtos de beleza, hein? Os dados do primeiro Teste do Censo 2022 mostraram que a população brasileira tem 51,7% de mulheres.

Agora, imagina se cada uma comprasse mensalmente um batom. Isso já renderia muito. Claro que a realidade é diferente. Mas um diferente bom. Os produtos de beleza servem não só para as mulheres, mas para homens também.

Se tudo for colocado em prática do jeito certo, a quantia de lucro será extraordinariamente maior que o valor investido nos produtos. E, em pouquíssimo tempo.

Revender produtos para o público feminino é negócio que você pode iniciar hoje mesmo, com pouco investimento e bons fornecedores.

2 – Alimentação

O fato é que todas as pessoas precisam se alimentar. Por que não investir neste ramo? Se você conseguir conquistar a pessoa pelo estômago, o sucesso será garantido. A pessoa se tornará uma cliente assídua e ainda fará a famosa propaganda boca a boca.

3 – Artesanato

Os artesanatos são baratos de se fazer e que tem um grande valor agregado. O artesanato em si já é algo desejado por muitos, seja para decorar algo ou dar de presente. Use e abuse dos dons que você tem, como o crochê, tricô ou qualquer outro que se encaixe nessa área.

O melhor é que não precisa nem de uma loja física para expor os produtos. Tudo pode ser feito de forma rápida e eficiente pela internet ou dentro da própria casa.

4 – Barbearia

Um comércio que não caiu em desuso e apenas se atualizou é o que chamamos de barbearia. Hoje em dia é possível encontrar de tudo em uma. Então, se for moderna, com certeza chamará bastante atenção entre os homens de todas as idades.

5 – Animação de festa

Em 2022 as festas voltaram com tudo e os profissionais que animam festas têm sido muito requisitados. O importante aqui é definir o roteiro e já personalizar logo um cartão de visita. Seja simpático e invista no lado engraçado.

6 – Mercado Pet

Os desejados Pets precisam de cuidados especiais e as pessoas não poupam esforços para oferecer o melhor para o bichinho de estimação. Invista em um lugar aconchegante e em profissionais que realmente se importam com o bem-estar do animal.

7 – Estampas de camisetas

Mensalmente, uma empresa de estampas pode faturar entre dezesseis e vinte e dois mil reais. Não precisa dizer mais nada, né? O destaque se dará quando for apresentado um produto de qualidade.

8 – Confecção de roupas

A moda é um setor de destaque no país, sendo responsável pela maior parte do capital que é gerado. Para abrir uma confecção é preciso planejamento. As maiores dicas são: resolva os problemas legais, pesquise, defina o nicho, defina fornecedores, escolha o local e seja atraente.

9 – Chaveiro

Um chaveiro sempre é requerido em diversas situações. Os vários serviços exercidos por um especialista nesta área se encaixam em muitos casos. Alguma vez precisou abrir alguma porta que não tinha a chave? Quem ajudou? O chaveiro!

Embora seja uma profissão um pouco esquecida, é uma ótima opção para ganhar uma quantia extra. Escolha locais que permitam uma maior visibilidade.

10 – Copiadora

Ainda não é possível andar com uma impressora por onde for. Esse fato cria uma brecha imensa para as copiadoras de plantão. Uma dica muito importante na hora de decidir investir em uma copiadora é a localização.

Tente pensar o seguinte: pelo lugar X passariam pessoas que precisam dos serviços prestados por uma copiadora? Depois da resposta dessa pergunta, escolha os lugares mais movimentados e, de preferência, que sejam perto de cartórios, correios, consulados e similares.

Viu só como há várias opções para abrir um negócio lucrativo e com pouco investimento não só no Paraná? Coloque em prática e se surpreenda.