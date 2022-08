Roupa de cama sempre limpa. Descubra como!

Lavar roupa de cama pode ser um assunto delicado, pois fazê-lo com muita frequência pode desgastar o vestuário, encurtando a sua vida útil, além de afetar o meio ambiente. Entretanto, germes e bactérias estão sempre presentes nesses tipos de vestuário, por isso é importante evitá-los a todo custo. Desfrute dos cassino jogos desde a sua casa, ganhe fácil e seguro!

Novos lençóis e roupas de cama

Seja roupa de cama ou linho, uma regra de ouro é lavá-los quando são novos, ou seja, antes de serem usados. Isto remove tanto os resíduos químicos quanto a sujeira que pode ter se acumulado durante o transporte, armazenamento e manuseio na loja.

Folhas

Os lençóis devem ser lavados idealmente uma ou duas vezes por semana, pois as bactérias e as células mortas são muitas vezes geradas durante o sono, graças ao suor e aos processos químicos do corpo.

Recomenda-se lavá-los com água e sabão neutro a uma temperatura entre 70º e 60ºC, bem como utilizar o secador para eliminar ácaros e pólen acumulado.

Almofadas e edredões

Idealmente, almofadas e edredões deveriam ser lavados duas vezes por ano, ou seja, pelo menos a cada seis meses com a mudança de estação do ano.

Como as folhas, elas acumulam bactérias e células mortas, por isso é recomendável lavá-las em casa e até mesmo enviá-las para a lavanderia se forem grandes.

Toalhas

As toalhas devem ser lavadas duas vezes por semana, evitando misturá-las com outras peças de vestuário, a uma temperatura de pelo menos 60ºC para eliminar possíveis fungos e bactérias.

Além disso, é importante deixá-los secar completamente cada vez que são usados, para evitar que a umidade permaneça sobre eles. Também é melhor usar o amaciante em quantidades controladas e a cada duas lavagens para uma melhor absorção.

Tapetes de banho

Finalmente, não devemos esquecer dos tapetes ou tapetes de banho, que devem ser lavados uma vez por semana. Como cobrem o piso e se molham com frequência, eles tendem a armazenar umidade, portanto, lavá-los evitará que acumulem fungos e bactérias.

Cuidados extras

O cuidado com a lavagem da roupa de cama e da roupa de cama é fundamental, pois influencia sua vida útil. Por exemplo, é melhor lavar os lençóis em água morna, pois isso desinfeta os tecidos sem danificar o material.

Outro cuidado é a secagem, pois espalhá-las ao sol ajuda a ventilar as fibras. Entretanto, outra opção é usar o secador de roupa e depois dobrá-los antes que esfriem, evitando vincos.

Também, no caso de folhas de engomar, é melhor fazê-lo quando estão quase secas, mas ligeiramente úmidas, para evitar rugas e o acúmulo de umidade.