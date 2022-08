36 atletas são contemplados com o Bolsa Atleta de Guaratuba, garantido por emenda da Câmara

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na noite desta terça-feira (16) aconteceu a cerimônia de entrega dos certificados e assinatura do termo de adesão ao Programa Bolsa Atleta do Município de Guaratuba. Foram contemplados 36 atletas de diversas modalidades e categorias.

O programa foi criado pela Lei nº 1791, de 4 de julho de 2019, com o objetivo de conceder incentivo financeiro a esportistas amadores residentes em Guaratuba, para treinamento, competições e manutenção da carreira. Em 2021, os 13 vereadores assinaram e aprovaram uma emenda impositiva ao Orçamento do Município para assegurar a execução do programa em 2022. O prefeito Roberto Justus sancionou todas as emendas da Câmara.

A entrega dos certificados foi feita pelo prefeito, pela presidente da Câmara Professora Cátia do Doro, as vereadoras e vereadores Ana Maria Correa, Diva Carneiro de Oliveira, Maria do Neno, Ademir da Silva, Fabiano da Caieiras, Felipe Puff, Itamar Junior, o vice-prefeito Edison Camargo, o secretário do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati, secretários, atletas e treinadores.