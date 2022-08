Homem mata companheira, reage à prisão e é baleado na perna

Foto: Perfil pessoal no Facebook

Josué José da Silva, de 45 anos, matou na noite de quarta-feira (17), a companheira Claudete Alves, de 55 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro Bom Retiro, em Matinhos.

A Polícia Militar foi chamada por vizinhos e encontrou Josué sentado em uma cadeira, na sala. Segundo os policiais, quando tentaram abordá-lo, ele levantou, pegou uma faca e caminhou em direção a eles. Um dos policiais, então, atirou na perna dele.

Atendido no local por socorristas do Samu, foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no balneário Praia Grande e depois foi transferido para a emergência do Hospital Regional.

Claudete foi encontrada morta no chão do quarto, com várias marcas de facadas. A equipe do SAMU constatou o óbito e, após a chegada da equipe da Criminalística, o corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá, para exames complementares.

Policiais civis investigam a motivação do crime. Foi o 13º homicídio em Matinhos e o 67º no Litoral em 2022.

Com fotos e informações da Rádio Ilha do Mel FM