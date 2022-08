Marinha agora alerta para ressaca com ondas de 3 metros

A Marinha divulgou novo aviso de mau tempo na noite desta quinta-feira (18), desta vez para alertar para ressaca nas praias, com ondas de até 3 metros, na extensa faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre hoje (quinta, 18) e a noite de amanhã (sexta, 19).

Entre Arraial do Cabo (RJ) e até Linhares (ES), a ressaca deve acontecer entre a tarde de sexta e a noite de sábado (20).

Também devem ocorrer ventos de de até 60 km/h (33 nós), de direção sudoeste a sudeste, entre Arraial do Cabo (RJ) até Vitória (ES), da tarde de sexta até a manhã de sábado.

Fica mantido o alerta de ondas de 3 metros de altura em alto-mar, próximo à costa do Paraná até o Rio de Janeiro, da noite desta quinta (18) até a manhã de sábado (20).