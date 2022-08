Música boa, clima de festa e lua cheia marcam os primeiros fins de semana do Jazz na Ilha

8ª edição do festival vai até o final de agosto, de sexta a domingo; programação do 3º final de semana tem nomes de destaque como a pianista e compositora Marília Giller

Festival já recebeu mais de 100 músicos na Ilha do Mel (Foto: Pangea Narrativas Ilimitadas / Divulgação)

Sucesso de público e variedade musical fizeram parte dos dois primeiros finais de semana da 8ª edição do Festival Jazz na Ilha. Durante os seis dias totais de programação, mais de 100 músicos realizaram 44 apresentações, sendo 12 shows em palcos públicos e 32 no Circuito +Jazz, espalhados entre bares, restaurantes e pousadas da Ilha. O clima chuvoso do início do evento na semana passada deu lugar a dias ensolarados e noites de lua cheia. Com base nos dados de travessia entre o continente e a ilha, a produção estimou três mil participantes neste último fim de semana.

Nesta edição, o vilarejo de Encantadas também é sede do evento, e recebeu nomes como DJ Medusa, Sotak Confusion Family e Jazz Merlo no último fim de semana. Em Brasília, o palco principal contou com Hanuman Kid, Gulim Duo e ainda Fernando Lobo Trio. Em horários alternativos aos palcos principais, a música continuou com apresentações do Circuito +Jazz. Essas atrações são realizadas em espaços privados da Ilha, e podem ser passíveis de cobrança de couvert artístico ou entrada; os palcos principais são públicos e gratuitos.

“Muito além de promover música e cultura, nosso objetivo de movimentar o destino foi plenamente atingido. A Ilha do Mel foi preenchida com muita energia boa e as pessoas se divertiram e se respeitaram, fazendo com que o clima estivesse muito positivo e alto astral”, comenta Luiz Mourão, diretor executivo do Jazz na Ilha.

Os primeiros fins de semana terminaram com grande expectativa para os próximos. Entre os destaques das próximas atrações, está Marília Giller, pianista e compositora que tocará em Encantadas em formato de trio. “Ainda que seja muito desafiador produzir um festival em uma ilha com dois palcos simultâneos e distantes, essa parte de poder voltar no próximo fim de semana e fazer ainda melhor é o que mais me motiva”, completa Luiz.

Confira a programação do dia 20 nos palcos principais gratuitos:

ENCANTADAS

20/08, no 3º fim de semana:

12h-13h: Didones

13h-15h: Priscila Nogueira convida Décio Caetano

15h-16h: Didones

16h-18h: Marília Giller Trio

BRASÍLIA

20/08, no 3º fim de semana:

12h-13h: MITAY

13h-15h: Matita Peré

15h-16h: MITAY

16h-18h: O Som do Saul Quarteto

Quem visita a Ilha nos próximos finais de semana também precisa estar atento a alguns pontos específicos do destino:

Transporte náutico: utilizar somente embarcações credenciadas pela ABALINE-PR. Elas garantem segurança e conforto na travessia até a Ilha;

Saúde: na Ilha do Mel não existem farmácias, mas Postos de Saúde Pública em ambos os vilarejos. É importante ter na mala itens básicos de primeiros socorros, como analgésicos, relaxantes musculares, cicatrizantes, antitérmicos e Band-Aids;

Bagagem: recomendável ter repelente, protetor solar, capa de chuva e lanterna – essenciais para locomoção a pé à noite;

Veículos automotores são proibidos na Ilha e precisam ser deixados no estacionamento antes da realização da travessia;

Não existem caixas eletrônicos ou agências bancárias na Ilha. A maioria dos estabelecimentos aceitam pix e cartão de crédito ou débito;

Lixo: o festival preza pela consciência ambiental, indicando a utilização de copos reutilizáveis e o descarte correto dos resíduos gerados na visita à Ilha.

Endereço: Ilha do Mel, Paraná – Vilarejos Brasília e Encantadas

Data: todos os finais de semana de agosto, com shows aos sábados e domingos (sábados: palcos principais e Circuito +Jazz / domingos: Circuito +Jazz) e atividades paralelas como yoga, oficina e mutirões de limpeza

Horário: palcos principais das 12h às 18h; Circuito +Jazz a partir das 18h às 2h

Ingressos: shows dos palcos principais gratuitos; no Circuito + Jazz, pode haver cobrança de couvert e/ou entrada no estabelecimento.