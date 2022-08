Vestibular do IFPR tem inscrições a partir do dia 29

Vestibular do IFPR tem inscrições a partir do dia 29

O cronograma do Processo Seletivo 2022/2023 do Instituto Federal do Paraná (IFPR), foi definido junto com o Núcleo de Concursos da UFPR, que, pela primeira vez, ficará responsável pelo vestibular do Instituto.

Os editais serão publicados no dia 29 de agosto: um para os cursos de graduação (superior) e outro para os cursos técnicos.

As inscrições poderão ser realizadas de 29 de agosto a 29 de setembro e deverão ser feitas exclusivamente pela página do Processo Seletivo IFPR 2022/2023 no portal do Núcleo de Concursos – a página será disponibilizada em breve.

A taxa de inscrição é R$ 50,00 para os cursos técnicos e de R$ 80,00 para os de graduação. Candidatos que, comprovadamente, não puderem arcar com o custo da taxa de inscrição poderão solicitar isenção até 12 de setembro.

As provas serão no dia 6 de novembro em Paranaguá e nas outras 26 cidades do Paraná em que o IFPR tem câmpus.

No total, serão ofertadas 3.847 vagas para cursos técnicos e 2.784 para cursos de graduação.