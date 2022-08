Mais um corpo é encontrado em rio próximo à baía de Guaratuba

Mais um homem foi encontrado morto, boiando em um rio próximo à baía de Guaratuba, na manhã desta sexta-feira (19).

O corpo foi avistado por um pescador, no rio do Quilombo. O corpo foi levado pelo Corpo de Bombeiro para uma marina no bairro Mirim e depois removido para o Instituto Médico Legal, em Paranaguá.

Ao que tudo indica, trata-se de Ary Alves da Silva, que estava desaparecido desde segunda-feira (15), junto com Leonir Ribeiro, encontrado morto ontem, no rio Boguaçu

Ary e Leonir moravam e trabalhavam em um sítio na localidade de Quilombo. Saíram para trabalhar na segunda-feira para trabalhar e não foram mais vistos.