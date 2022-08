Criança de seis anos morre em acidente na PR-508

Imagem: Juliano Martinski / QAP Litoral Notícia

Uma criança de seis anos morreu em acidente de automóvel na rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), na tarde desta sexta-feira (19). Outras três pessoas que estavam no mesmo carro ficaram feridas.

Por volta das 16h40, o motorista, de 66 anos, perdeu o controle do veículo Nissan Livina e capotou em uma vala lateral a uma estrada vicinal, ao lado da rodovia, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo algumas testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária, o veículo, que ia em sentido a Matinhos, não estava em alta velocidade.

O Corpo de Bombeiros de Paranaguá foi chamado e quando chegou ao local encontrou duas vítimas fora do veículo e duas presas entre as ferragens.

Uma das vítimas que estava do lado de fora tinha ferimentos moderados, possivelmente com alguma fratura. A outra era a criança, que estava sendo atendida por um socorrista do Samu que passava na rodovia, mas não resistiu e morreu ali mesmo.

As pessoas presas no carro acabaram sendo retiradas pelos bombeiros e foram levadas, em estado grave, junto com a outra, para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Até a publicação desta matéria. Não havia informações sobre a identidade das vítimas. Para o atendimento foi mobilizado um caminhão, uma ambulância e uma viatura do Corpo de Bombeiros, além de três ambulâncias do Samu, com médico.