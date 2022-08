Prefeitura sinaliza e aguarda autorização para intervenções na Estrada do Descoberto

A Prefeitura de Guaratuba informa que, em consequência das fortes chuvas do último dia 10, o trecho inicial da estrada do Morro Grande ao Descoberto sofreu novos deslizamentos de terra e quedas de árvores.

Após vistoria realizada no dia 15 pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil um trecho foi definido como “área de atenção”. Por ofício, o capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Vidal, chefe de Gabinete da Defesa Civil Estadual, orientou pela liberação do tráfego com monitoramento do local, sob o risco de novos deslizamentos. Dessa forma, o Município, a fim de manter aberto o único acesso às comunidades da região e com base no laudo preliminar da Defesa Civil, liberou o tráfego em meia pista e pede total atenção dos motoristas e pedestres neste trecho.

Trecho do ofício da Defesa Civil / Divulgação

O município informa também que “esta não é a primeira vez que ocorrem deslizamentos no mesmo trecho e que desde o início do ano passado já vem tomando as providências de sinalização e elaboração de projetos básicos para autorização ambiental junto ao IAT (Instituto Água e Terra), para intervenção no local com obras, pois existe a possibilidade de interrupção do acesso”.

De acordo com a Prefeitura, “há ainda a viabilidade de desvio por uma rota alternativa, uma estrada antiga que fazia essa ligação entre as comunidades e a rodovia, mas que passa dentro da área do Parque Estadual Boguaçu e, por conta disso, tem dificuldade de liberação”.

A administração calcula que existem 1.200 moradores nas comunidades dessa região, que têm atualmente esta única via de acesso, e que estão sob risco de ficarem isolados. “O Município tem priorizado a atenção no local e conta com o apoio dos órgãos estaduais para solucionar o problema o mais rápido possível, para a segurança das vidas que ali transitam”, completa o informe.

Com fotos e informações da Prefeitura de Guaratuba