Artista guaratubana selecionada para exposição na França apresenta sua obra na Casa da Cultura

A artista plástica guaratubana Natalia Krüger, selecionada com duas de suas obras para uma exposição no “Le Carrousel du Louvre” em 2023, em Paris, França, divulga sua arte na mostra “Sobre novos horizontes”, na Casa da Cultura (Praça dos Namorados).

A jovem artista mora na Prainha e retrata nossas paisagens do litoral (entre outros temas) em suas obras. Ela já participou de outras exposições no país e já expôs também no Japão.

A exposição iniciada neste sábado (20) ficará aberta até dia 4 de setembro, de quarta-feira a domingo.

De quarta a sexta-feira, a Casa da Cultura abre das 8h às 17h, e de sábado a domingo, das 12h às 18h.

Agendamento de visitas de grupos através do e-mail: culturaeturismogtba@gmail.com ou do telefone 41 3472-8179