Pontal divulga peças selecionadas para Festival de Teatro

A Prefeitura de Pontal do Paraná divulgou a lista de 17 peças selecionadas para o Festival de Teatro de Pontal do Paraná.

A 8ª edição do FestPon acontece de 10 a 17 de setembro. Terá espetáculos e oficinas teatrais de diversos gêneros, com uma nova configuração, incluindo as categorias: teatro profissional e teatro amador, além de destacar especificamente as linguagens de teatro de rua e teatro infanto-juvenil.

Os espetáculos acontecerão no palco da Casa da Cultura localizada no balneário Primavera e, pela primeira vez, nas praças dos diferentes balneários da cidade, nas comunidades rurais e nas aldeias indígenas.