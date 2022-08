Projeto muda nome de Praça Alfredo Stroessner para Praça dos Paraguaios

Cinco projetos de lei deram entrada na sessão da Câmara na segunda-feira (15). Dois são de iniciativa do Legislativo e três do Executivo. Todos foram encaminhados para análise e parecer do Departamento Jurídico e das comissões. Confira nos links a íntegra de cada uma das propostas, com suas justificativas.

Dois projetos do vereador Fabiano da Caieiras receberam assinaturas de apoio de diversos vereadores. O PL 784 (https://bit.ly/3QXo7xh) revoga a Lei 1.341, que institui a árvore Pau Brasil como símbolo do município. O PL 785 (https://bit.ly/3TiBHxg) altera o nome da Praça Presidente Alfredo Stroessner para Praça dos Paraguaios. Projeto semelhante, apresentado na Legislatura passada pela ex-vereador Paulina Muniz, foi arquivado sem ter sido votado.

Os projetos encaminhados pelo prefeito Roberto Justus tratam de assuntos diversos. O PL 1.568 (https://bit.ly/3PGdcXL), remaneja cerca de R$ 210 mil dentro do orçamento da Secretaria da Pesca e da Agricultura para reforçar o valor de R$ 390 mil destinado na emenda impositiva da Câmara para equipamentos e obras na carreira pública de barcos no bairro Piçarras.

O PL 1.569 (https://bit.ly/3ADNbnC) autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e com a Associação dos Municípios do Litoral Paranaense (Amlipa). O PL 1.570 (https://bit.ly/3pyqsTA) institui a Política Municipal de Educação Ambiental.

Fonte: Câmara Municipal de Guaratuba