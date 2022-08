Homem é morto em Matinhos com dois tiros na cabeça

Rafael da Rosa, de 32 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, na manhã desta segunda-feira (22), em sua empresa, a marcenaria Tami Móveis, no bairro Tabuleiro, em Matinhos.

De acordo com testemunhas, pouco antes das 11h, dois homens que estavam em um Chevrolet Corsa Sedan, cor prata, entraram no local, na esquina da avenida JK com a rua Praia de Leste. Após uma discussão, foram ouvidos tiros e eles entraram no carro, que estava estacionado na frente da empresa.

O Samu foi chamado e os socorristas constataram que o empresário estava morto. A Polícia Militar realizou patrulhas e um cerco na região, mas o veículo e os atiradores não foram localizados. Peritos da Polícia Científica colheram no local dois estojos de munição calibre 9mm e duas munições intactas.

Foi o 14º homicídio registrado em Matinhos em 2022. No litoral já são 68 assassinatos.

