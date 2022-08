Vigilância Sanitária de Guaratuba quer estudantes como aliados no combate à dengue

A Vigilância Sanitária e Ambiental Municipal de Guaratuba realiza ações nas escolas municipais e estaduais. O objetivo é sensibilizar crianças e adolescentes no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, contando com eles como aliados multiplicadores junto às suas famílias.

Nos meses anteriores foram realizadas atividades em escolas da rede pública municipal. Neste mês de agosto foram realizadas ações nos CMEIS e em escolas estaduais e privadas.

A prevenção acontece antes dos meses quentes, quando ocorre maior proliferação do mosquito. As ações foram realizadas por meio de exposições lúdicas com ações integrativas, ministradas pelos agentes de controle de endemias. Os alunos puderam usar o microscópio para identificação das fases do ciclo de vida do inseto e visualizar tubetes com larvas e pupas dos diversos tipos de mosquitos.

Os cuidados básicos para impedir a infestação do mosquito transmissor são: