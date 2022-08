Prefeituras e Adetur vão ajudar a implementar Rota Caiçara de Cicloturismo

Expedição em julho de 2021 percorreu 430 quilômetros e mapeou rota (Foto: Felipe Roehrig)

Na última quinta-feira (18), a UFPR Litoral apresentou para os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) o projeto da “Rota Caiçara de Cicloturismo”.

Trata-se de um caminho com mais de 300 quilômetros que conecta os sete municípios. Também conta com “rotas locais” que são atrações próprias de cada município que se conectarão com o traçado principal.

A apresentação foi feita pelo pelo professor do curso de Gestão do Turismo José Pedro Da Ros e pelos voluntários do projeto Muriel Veluza e David Couto.

Os prefeitos se comprometeram a apoiar e participar do projeto. A equipe da UFPR solicitou que cada município nomeie oficialmente um representante que será o responsável pela interlocução para ajudar na elaboração de termo de cooperação técnica e para as próximas etapas do projeto como:

a definição do trajeto de passagem da Rota Tronco em cada município;

a definição de quais serão as atrações que comporão as rotas locais do município que farão parte da Rota Caiçara;

a sensibilização da comunidade local; a elaboração do plano de capacitação para os empreendedores interessados em associar seus negócios a Rota Caiçara;

a elaboração do projeto para a captação de recursos visando a implantação de infraestrutura de apoio ao projeto;

a elaboração do projeto de sinalização turística e a campanha de marketing e de lançamento oficial da Rota Caiçara de cicloturismo.

Leia mais: Expedição Rota Caiçara conclui percurso de 430 km de bicicleta