Guaratuba promove audiência presencial e online do Plano Diretor

A Prefeitura de Guaratuba realiza, nesta terça-feira (23), na Câmara de Vereadores, a 4ª Audiência Pública do Plano Diretor.

A audiência tem por objetivo apresentar os dados já levantados até o momento, além de compartilhar as próximas etapas do estudo. A participação popular está prevista na Lei Federal 10.257/2001.

A Audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal e também pela internet, o canal do Youtube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), instituição contratada para elaborar os estudos e os projetos da revisão do Plano Diretor: https://www.youtube.com/watch?v=m6IpPNaUU6Y.

A Audiência terá início às 18h e término previsto para às 21h.

A participação popular poderá ocorrer através do chat da audiência pública, e também, através do e-mail: pdguaratuba@itti.org.br