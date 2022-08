Associação de Moradores da Costeira é reinaugurada após reforma de R$ 80 mil

Com o aporte da TCP, o centro ganhou 85 m² de área para ampliar o atendimento e oferecer mais serviços gratuitos para a comunidade

A Associação de Moradores do bairro da Costeira foi reinaugurada esta segunda-feira (22), após a ampliação do centro comunitário. O serviço recebeu o aporte financeiro de R$ 80 mil da TCP.

O local tem como objetivo reunir a comunidade da Costeira em prol do bem-estar dos moradores e melhorias na região. Segundo Katlyn Eliege, supervisora de projetos ambientais da TCP, “o nosso maior objetivo é colaborar com o crescimento local, por meio de aportes que beneficiem a todos”.

Com a reforma, o centro comunitário ganhou 85 m² de área com espaço kids, vestiário, banheiro, escritório e almoxarifado. No ambiente são realizadas festas em datas comemorativas para os moradores como dia das mães e Natal, por exemplo. A comunidade também conta com uma escolinha de futebol infantil e aulas de dança gratuitas.

O presidente da Associação, Giovanne do Rocio de Lima Martins, explica que o novo espaço permite ampliar a oferta de serviços e aparelhos, como cadeira de rodas e equipamentos para inalação em crianças e adultos. “A partir de agora vamos contar com uma técnica de enfermagem, que fará o atendimento ambulatorial duas vezes por semana na sala que foi construída. Será realizada a troca de curativos, além da medição de diabetes e pressão. A TCP também vai oferecer um curso de primeiros socorros para a comunidade”, explica Giovanne.

Para aumentar o suporte aos visitantes, a instituição recebeu um armário, uma cadeira giratória e uma mesa doados pela TCP. A meta agora é oferecer aulas gratuitas de inglês, informática básica, segurança no trabalho e alfabetização.