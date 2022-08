Encalhe de baleia morta movimenta praia de Nereidas, em Guaratuba

Fotos e vídeo: Karine Kloster

O encalhe de uma baleia morta causou maior movimentação nesta tarde de terça-feira (23), na praia do balneário de Nereidas, em Guaratuba.

Aparentemente trata-se de uma baleia jubarte, espécie de maior incidência entre os encalhes registrados no litoral do Paraná, principalmente entre os meses de julho e outubro.

Pelo forte cheiro, o animal está em avançado estado de decomposição. Até por volta das 21h, a carcaça ainda estava na areia.

Habitualmente, após a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias, do LEC-UFPR, fazer o exame do animal, a carcaça é enterrada com uso de máquinas na própria praia.