Seu bebê cresceu? Decoração do quarto merece renovação

Algumas ideias podem ajudar a repaginar o quarto da criança de forma criativa e prática

Uma das fases mais esperadas pelos pais durante a gestação é a decoração do quarto do bebê. Kit berço, trocador, poltrona de amamentação e outros itens são essenciais durante os primeiros meses, mas que precisam ser trocados ou adaptados para acompanhar o desenvolvimento da criança.

Conforme vão crescendo, os pequenos precisam de um ambiente espaçoso, funcional e lúdico. O berço dá lugar para a cama, as cores neutras ganham tons mais vibrantes, alguns móveis precisam ser doados e a decoração passa a exalar a personalidade da criança, por meio de seus desenhos e temas favoritos.

Com tantos detalhes para pensar, muitos pais acabam ficando perdidos nessa nova fase. No entanto, a mudança da decoração do quarto infantil não é um bicho de sete cabeças e pode ser feita com a ajuda de algumas ideias práticas e criativas.

Investir na renovação dos móveis antigos, optar por papéis de parede, escolher um novo tapete infantil, utilizar nichos para organizar os brinquedos e reservar um espaço para as novas atividades das crianças são algumas dicas que podem ajudar a transformar o cômodo e deixá-lo com personalidade.

Troque ou renove os móveis

Foto: Divulgação/Lilibee

Nessa nova fase das crianças, os móveis são os primeiros detalhes que devem ser vistos. Os berços dão a vez para as camas, que podem ser de diferentes tamanhos e modelos. Atualmente, é possível encontrar peças de design mais lúdico, funcional e até seguindo o método montessoriano.

No entanto, alguns itens dos quartos infantis podem ser reformados ou ganharem novas funcionalidades para a casa. O trocador, por exemplo, pode ser transformado em uma cômoda ao ganhar uma nova pintura e adesivos.

Com criatividade, as poltronas de amamentação ajudam a criar um espaço para a leitura. Os pais podem investir em novas almofadas e colocá-la próximo a uma prateleira com livros infantis.

Invista em papéis de parede e novas cores

Foto: Divulgação/Lilibee

Na maioria das vezes, os quartos infantis costumam ser compostos por cores neutras e em tons pastel. Para acompanhar a nova fase das crianças, é interessante mudar a temática e a tonalidade do ambiente.

Uma dica é prestar a atenção em temas que os pequenos gostam, como desenhos favoritos, animais ou esportes. Um quarto de bebê com decoração de princesa em rosa e branco pode dar vez a um ambiente de cores mais vibrantes com flores variadas.

Para repaginar o quarto, os pais podem apostar em papéis de parede ou em novas camadas de tinta. Uma dica é chamar as crianças para essa atividade. Invista em tintas antialérgicas e sem cheiro e deixe que os pequenos explorem a criatividade.

Explore novos itens de decoração

Foto: Reprodução/Pinterest

Os itens de decoração são essenciais nessa nova fase da criança, pois eles são responsáveis por reforçar a personalidade e a temática no novo ambiente.

Antes de se desfazer dos itens da decoração antiga, os pais devem analisar se não há nada que possa ser reutilizado. Às vezes uma luminária se encaixa perfeitamente na nova proposta, se usada em outro tom, por exemplo.

Se o quarto da criança não seguir um tema específico e sim uma paleta de cores, os pais podem investir em diferentes objetos para dar vida a essa ideia. Roupas de cama, móveis, quadros, adornos e até a iluminação ajudam a atendar à escolha do pequeno na decoração.

Nichos e prateleiras são bem-vindos

Foto: Reprodução/Pinterest

Itens que podem ajudar a decorar e a transformar o ambiente em um local mais funcional e organizado são nichos e prateleiras. Eles são recursos decorativos que organizam os brinquedos, livros e acessórios.

A única atenção que os pais precisam ter ao optar por essas peças é a altura que serão instaladas, para garantir o acesso das crianças aos objetos do dia a dia, evitando acidentes.

Reserve um espaço para atividades e estudos

Foto: Reprodução/Pinterest

Com o passar dos anos, as crianças vão adquirindo novas atividades, entre elas os estudos. Por esse motivo, pode ser interessante investir em uma escrivaninha para que eles possam ter autonomia para fazer as lições de casa.

Além disso, apostar em itens de papelaria também pode ajudar a tornar esse novo espaço mais atrativo para as crianças. Lápis de cor, giz, borrachas, canetas, cadernos, blocos e livros podem são úteis e ajudam a trazer mais cor para o ambiente.