Zodíaco: como lidar com a solidão através da astrologia

Zodíaco: como lidar com a solidão através da astrologia

As posições dos astros na Casa 12 e em Lilith no mapa astral natal podem ajudar a compreender como enfrentar a sensação de solidão e se fortalecer interiormente

Foto: Sasha Freemind/Unsplash

A solidão é um assunto que causa divergência entre as pessoas, já rendeu muitas interpretações e até mesmo poesias e músicas no universo da arte. Segundo o dicionário, esse sentimento é um estado do indivíduo que se acha ou se sente desacompanhado e solitário.

Lidar com a sensação de estar ou se sentir só nem sempre é uma tarefa fácil e a resposta para saber como enfrentar essa dificuldade pode estar também nas estrelas. Quem acompanha astrologia e horóscopo sabe que a posição dos astros no céu pode responder diferentes assuntos sobre a vida e até mesmo fornecer respostas para muitos questionamentos.

No caso da sensação de estar sozinho, existem dois pontos do mapa capazes de ensinar os indivíduos a lidar com esse sentimento. Segundo o portal Astrologia Luz e Sombra, que fornece curso de astrologia e conteúdos sobre a temática, a Casa 12 e Lilith são posicionamentos importantes capazes de ensinar como enfrentar a solidão e transformá-la em solitude.

Para obter informações mais precisas sobre os dois pontos astrológicos, é necessário buscar ferramentas para fazer mapa astral. O documento pode ser obtido em plataformas online, de graça, ou em consultas com profissionais ligados à astrologia.

Casa 12: aprendendo a lidar com a solidão

A Casa 12 do mapa astral encerra o ciclo das casas astrológicas e, conforme o portal, simboliza a vida coletiva, é análoga ao signo de Peixes e regida por Netuno e Júpiter.

Esse ponto do mapa astrológico aborda diferentes temáticas como sonhos, medos, inimigos ocultos, intuições e ilusões. A Casa 12 é responsável por proporcionar o movimento de interiorização, mostrando sobre como ficar a sós consigo mesmo pode ajudar a lidar com aflições.

A partir do signo ou elemento presente na décima segunda casa, é possível obter informações sobre o fortalecimento interior para enfrentar obstáculos que podem causar fraquezas, como a solidão. Uma pessoa que tem a Lua na Casa 12 precisa nutrir seu lado espiritual e sua saúde mental, pois esse elemento tem muita carga de emoção e sensibilidade.

Para os indivíduos que não lidam bem com a sensação de estar sozinho, a compreensão da Casa 12 pode ser determinante para caminhar em direção a um crescimento interior.

Lilith: transformando a solidão em solitude

Lilith é um ponto virtual da órbita lunar, que faz referência a uma figura mitológica. Ela é reconhecida como a primeira mulher de Adão, empoderada, questionadora e defensora de seus direitos e prazeres. Por esses motivos, ela teria sido expulsa do paraíso.

Segundo o portal Astrologia Luz e Sombra, o mito de Lilith fala sobre a expressão do desejo feminino, sendo o símbolo das emoções e vontades reprimidas. No mapa astral, esse aspecto fornece noções sobre como expressar os desejos e como ser fiel a eles. A posição da Lilith indica a área da nossa vida em que não há negociação.

Ainda conforme o portal, Lilith é uma força insubordinada que prefere o exílio do que se submeter a fazer o que não deseja, com isso ela se fortalece na solidão, cura suas próprias feridas e transforma a solidão em solitude. Ali, a vontade prevalece.