Adriano de Souza é destaque do 2º dia do Brasileiro de Surf em Matinhos

Adriano de Souza é destaque do 2º dia do Brasileiro de Surf em Matinhos

Adriano de Souza (foto: Pablo Jacinto)

O segundo dia de competições do CBSurf Pro 2022, terceira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, contou com grandes nomes do surf brasileiro nas águas de Matinhos. Foram realizadas as baterias faltantes do primeiro round, bem como 18 heats do Round 2. O evento vai até o dia 28 de agosto.

O campeão mundial Adriano de Souza obteve a maior nota e somatório nas direitas do Pico de Matinhos nesta terça-feira.

O local Péricles Dimitri conquistou o somatório 15.83, segundo mais alto do dia, com uma sequência de floaters, rasgadas e aéreos no seu quintal de casa.

“Hoje com a minha família e amigos presentes eu me senti mais confiante, caí até sem leash, e estava me sentindo em casa. A minha tática deu certo e eu consegui trocar a nota sem ter a prioridade e pegar duas ondas boas para conquistar este somatório. Segundo a previsão, amanhã o mar vai subir e eu estou empolgado para a próxima fase”, disse Péricles.

Rafael Teixeira, Wiggoly Dantas, Heitor Alves e Deivid Silva foram alguns dos atletas que competiram nas longas direitas do pico.

Na quarta-feira, 24, serão realizadas as baterias restantes do Round 2 e 18 baterias no terceiro Round.

Pericles Dimitri (foto: Pablo Jacinto)

Round 1 Masculino

1 Marco Polo (SC) 10.16, Ian Gouveia (SC) 9.04, Eric Bahia (SP) 7.70, Natan Melo (AL) 6.67

2 Tomas Hermes (SC) 10.33, Patrick Plachi (SC) 10.13, Magno Rodrigues (SC) 7.70, Belo Lima

(SE) W.O.

3 Luiz Gonzales (RS) 13.34, João Arruda (SP) 9.20, Adailo Filho (CE) 7.30, Marcel de Rose W.O.

4 Renan Rodrigues (SP) 10.36, Ricardo Ferreira (SP) 9.44, Ayrton Dylan (RJ) 7.50, Bruno Moraes

(SC) 3.64

5 Deivid Silva (SP) 14.50, Jhonefram Borges (CE) 9.27, João Lira (PB) 8.14, Gabriel Paiva (BA)

7.23

6 Marcio Farney (SC) 11.67, Pericles Dimitry (PR) 9.90, Lucas Ribas (RJ) 8.63, Hugo Netto (RJ)

6.57

7 Jeronimo Barros (BA) 10.63, Jose Muniz (SC) 10.47, Luã da Silveira (SC) 7.40, Marcell Neves

(SP) 6.77

8 Jihad Khodr (PR) 11.77, Guilherme Lemos (CE) 9.20, Tayrom Silva (SC) 6.53, Gabriel Debatim

(PR) 6.17

9 Wiggoly Dantas (SP) 14.00, Erick Moraes (BA) 10.26, Tierres Alves (SP) 9.54, Philippe Neves

(SP) 7.53

10 Lysandro Leandro (RN) 12.17, Sunny Pires (RJ) 12.06, Igor Gusmão (PE) 8.57, Lucas Silva

(RN) 8.04

11 Ricardo Kjellin (RS) 10.07, Ryan Coelho (PR) 8.70, Elson Vieira (BA) 7.57, Murilo Brandt (SC)

6.34

12 Kalany Ratto (RJ) 10.76, Jonatha Santos (RN) 8.56, Flavio Nakagima (SP) 8.40, Luiz Henrique

Lira (RJ) 6.64

13 Rafael Teixeira (ES) 15.67, Lucas Pires (RN) 4.00, Giovani Reis (RS) 3.00, Gustavo Diniz (RN)

W.O.

14 Willyam Feiden (AL) 11.90, Lucas Bezerra (CE) 11.50, Anuar Chiah (PR) 9.34, Lucas Rosario

(PR) 9.13

15 Ronaldo Alves (PR) 10.83, Tanio Barreto (AL) 9.70, Pedro Araujo (SP) 8.77, Anderson Picachu

(RJ) 6.70

16 Fabricio Rocha (SP) 9.33, Aminandes Pamplona (PR) 8.23, Neco Padaratz (SC) 6.64, Marcus

Cintra (CE) 3.60

17 Gustavo Costa (SP) 15.27, Diego Brigido (RJ) 8.13, Yasser Chiah (PR) 7.17, Juninho Matta (RJ)

5.00

18 Petterson Thomaz (SC) 11.24, Jose Russo (CE) 9.63, Marcos Alves (CE) 8.30, Luan Wood (SC)

7.77

19 Ramiro Rubim (SC) 14.17, Douglas Noronha (SP) 8.00, Marcio Freitas (CE) 5.87, Gabriel

Catapam (PR) 5.60

20 Felix Martins (BA) 12.34, Cauet Frazão (RJ) 10.54, Vicente Ferreira (RJ) 10.37, Victor Valentin

(PR) 9.47

21 Kayki Araujo (SC) 10.10, Flavio Galini (BA) 8.17, Levy Batista (CE) 7.90, Victor Inácio (PR) 7.76

22 Diego Rosa (SC) 12.10, Wesley Leite (SP) 10.06, André Luiz (SC) 9.37, Yan Feder (RJ) 5.93

23 Peterson Crisanto (PR) 13.50, Kainan Meira (PR) 12.43, Rafael Pedreira (BA) 6.80, Alan

Donato (PE) 5.90

24 José Junior (RN) 12.07, Edson de Prá (PR) 10.63, Leonardo Berbet 8.77, Yan Sondahl (RJ)

8.56

Round 2 Masculino

1 Kayan Medeiros (RN) 11.60, Patrick Plachi (SC) 11.23, Marco Polo (SC) 8.53, Bernardo Pigmeu (AL) W.O.

2 Ian Gouveia (SC) 13.66, Tomas Hermes (SC) 11.20, Felipe Oliveira (SP) 10.83, Daniel Costa (RN) 8.40

3 Luy Gonzales (RS) 13.40, Victor Costa (RN) 10.80, Alexandre Camargo (CE) 10.53, Ricardo Ferreira (SP) 9.60

4 Kim Matheus (SP) 13.53, João Arruda (SP) 11.77, Jannifer de Souza (CE) 10.07, Renan Rodrigues (SP) 9.04

5 Péricles Dimitri (PR) 15.83, Deivid Silva (SP) 13.40, Edvan Silva (CE) 9.36, Derek Plachi (SC) 8.54

6 Adriano de Souza 16.20, Marcio Farney (SC) 13.67, Leo Andrade (BA) 10.66, Jhonefram Borges (CE) 5.77

7 Valentin Neves (RJ) 12.73, Guilherme Lemos (CE) 10.50, Gabriel Farias (PE) 9.77, Jeronimo Barros (BA) 9.76

8 Jihad Khodr (PR) 14.27, Artur Silva (CE) 11.63, Jose Muniz (SC) 8.40, Robson Santos (SP) 7.73

9 Wiggoly Dantas (SP) 13.00, Fernando Junior (SP) 12.30, Armando Tenorio (AL) 10.83, Sunny Pires (RJ) 10.30

10 Thiago Camarão (SP) 12.17, Caio Knappi (RJ) 12.00, Lysandro Leandro (RN) 8.40, Erick Moraes (BA) 3.10

11 Jonatha Santos (RN) 15.16, Walley Guimarães (SC) 10.77, Ricardo Kjellin (RS) 10.47, Arthur Alves (RN) 10.40

12 Diogo Santos (BA) 10.50, Odarci Nonato (SP) 10.10, Kalany Ratto (RJ) 9.70, Ryan Coelho (PR) 8.27

13 Rafael Teixeira (ES) 12.20, Derek Souza (SP) 9.30, Lucas Bezerra (CE) 9.20, Madson Costa (RN) 9.13

14 Hedieferson Junior (SC) 12.56, Pedro Dib (SP) 11.97, Willyam Feiden (AL) 8.83, Lucas Pires (RN) 6.14

15 Heitor Alves (SC) 15.50, Santiago dos Santos (CE) 10.27, Ronaldo Alves (PR) 10.23, Aminandes Pamplona (PR) 8.70

16 Leandro Bastos (RJ) 12.46, Fabricio Rocha (SP) 11.83, Fabricio Bulhões (BA) 11.10, Tanio Barreto (AL) 9.67

17 Edgar Groggia (SP) 14.94, Gustavo Costa (SP) 14.33, Dodo Veiga (SP) 9.50, Jose Russo (CE) 6.67

18 Petterson Thomaz (SC) 10.90, Kaique Oliveira (SC) 8.27, Diego Brigido (RJ) 7.90, Geovane Ferreira (SC) 8.27

Evento: CBSurf PRO 2022

Local: Pico de Matinhos

Data: 22 a 28 de agosto de 2022

Ao vivo – As disputas do CBSurf Pro 2022 são transmitidas ao vivo pelo site https://cbsurf.org.br/cbsurfpromatinhos/

Redação do Correio, com informações e texto de Jéssica Dombrowski Netto

Fotos: Pablo NZ