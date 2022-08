Coletivo “Juntas Guaratuba” discute violência contra a mulher 

No último final de semana de agosto, mês de Conscientização sobre o Combate à Violência contra a Mulher, o Coletivo Juntas Guaratuba promove uma roda de conversa para tratar de ações permanentes para enfrentar o problema.

Será no domingo, dia 28, às 15h30, no Parque Municipal do Canela (Piçarras), próximo às churrasqueiras.

“Participem, levem toalhas, banquinhos e vamos conversar sobre os tipos de violência contra as mulheres, ter um diálogo aberto e ainda obter orientações básicas de como denunciar. Não se cale diante de situações de violência!!”, dia a convocação do evento.

O Coletivo Juntas existe em todo o Brasil, é apartidário e se identifica como feminista, anticapitalista e antirracista.

O primeiro assunto será como combater a violência doméstica, psicológica, patrimonial e obstétrica, não apenas para quem sofre, mas também para que todas fiquem alertas a casos que acontecem próximo.