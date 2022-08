Empresa patrocina seleção de alunos das escolas públicas ao Balé Bolshoi

Alunos de escolas públicas de Paranaguá que sempre sonharam em praticar balé, se apresentar em teatros ou profissionalizar-se como bailarinos agora terão uma grande oportunidade para realizar esse sonho.

A Cattalini Terminais Marítimos está patrocinando a pré-seleção anual para novos alunos da Escola do Teatro Bolshoi, uma das mais conceituadas escolas de balé do país, localizada em Joinville, Santa Catarina.

A pré-seleção acontece no dia 26 de setembro e é voltada exclusivamente para alunos da rede pública de ensino da cidade de Paranaguá, de ambos os sexos, com idades de 9 a 11 anos. As vagas são destinadas para meninos nascidos entre 2011 e 2013 e para meninas nascidas em 2012 e 2013.

Nesta etapa, da pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo. Não é necessário ter experiência em ballet para participar da pré-seleção e os requisitos para ser selecionado são de ordem física.

O apoio à Escola do Teatro Bolshoi soma-se às demais ações sociais da Cattalini voltadas à cultura, esporte, saúde, educação e bem-estar, realizadas para a comunidade, por meio do seu Programa de Sustentabilidade. Informações sobre a pré-seleção deverão ser obtidas diretamente nas escolas das redes municipal e estadual de ensino de Paranaguá, parceiras do projeto.