Local Péricles Dimitri obtém melhor nota no terceiro dia do Brasileiro de Surf Profissional

A terceira etapa do circuito brasileiro já reuniu mais de 200 atletas desde o começo do evento nas direitas do Pico de Matinhos

Péricles Dimitri (foto: Pablo NZ)

A terceira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, o CBSurf Pro 2022, chegou ao seu terceiro dia no Pico de Matinhos. Foram realizadas as baterias faltantes do primeiro round, bem como 18 heats do round 2. O evento vai até o dia 28 de Agosto.

Péricles Dimitri segue firme na disputa em seu quintal de casa e obteve a maior nota do terceiro dia, um 9.33, e a maior nota a se bater é 9.70, conquistada pelo campeão mundial Adriano de Souza “Mineirinho”, que acabou ficando em quarto lugar na sexta bateria do round 3 e está fora da competição.

O saquaremense Raoni Monteiro passou em primeiro lugar na terceira bateria do round 3, seu primeiro heat da etapa. “A maré seca pela manhã estava legal, com as ondas bem alinhadas antes de entrar o vento e depois a onda começou a abrir mais na bancada para baixo. Eu entrei bem nervoso na minha bateria, peguei duas ondas não tão boas, mas consegui trocar as notas e fechar bem a bateria. O dia foi bem positivo e estou amarradão”, disse.

O local de Baía Formosa (RN) Alan Jhones também conseguiu um belo resultado na 12ª bateria do terceiro round. “Eu acabei perdendo a prioridade em um momento crucial da bateria, o que fez eu me mexer ainda conseguir 2 ondas no final para passar em primeiro. O evento está e quero parabenizar a todos pelo evento. Matinhos tem uma excelente onda, parecida com a minha casa, e o nível altíssimo dos atletas faz com que o evento fique ainda mais brilhante. Estou feliz em estar mais uma vez aqui e ansioso para fazer boas performances”, afirmou.

Na quinta-feira, 25, as meninas entram na água para competir o primeiro e round e serão realizadas as baterias restantes do round 3 e seis baterias do round 4 Masculino.

“Estou ansiosa e muito feliz por competir no meu quintal de casa. Treinei todos os dias para isso e é muito legal ver essa quantidade de meninas competindo”, disse a local de Matinhos Gabriely Vasque.

Round 2 Masculino

1 Kayan Medeiros (RN) 11.60, Patrick Plachi (SC) 11.23, Marco Polo (SC) 8.53, Bernardo Pigmeu (AL) W.O.

2 Ian Gouveia (SC) 13.66, Tomas Hermes (SC) 11.20, Felipe Oliveira (SP) 10.83, Daniel Costa (RN) 8.40

3 Luy Gonzales (RS) 13.40, Victor Costa (RN) 10.80, Alexandre Camargo (CE) 10.53, Ricardo Ferreira (SP) 9.60

4 Kim Matheus (SP) 13.53, João Arruda (SP) 11.77, Jannifer de Souza (CE) 10.07, Renan Rodrigues (SP) 9.04

5 Péricles Dimitri (PR) 15.83, Deivid Silva (SP) 13.40, Edvan Silva (CE) 9.36, Derek Plachi (SC) 8.54

6 Adriano de Souza 16.20, Marcio Farney (SC) 13.67, Leo Andrade (BA) 10.66, Jhonefram Borges (CE) 5.77

7 Valentin Neves (RJ) 12.73, Guilherme Lemos (CE) 10.50, Gabriel Farias (PE) 9.77, Jeronimo Barros (BA) 9.76

8 Jihad Khodr (PR) 14.27, Artur Silva (CE) 11.63, Jose Muniz (SC) 8.40, Robson Santos (SP) 7.73

9 Wiggoly Dantas (SP) 13.00, Fernando Junior (SP) 12.30, Armando Tenorio (AL) 10.83, Sunny Pires (RJ) 10.30

10 Thiago Camarão (SP) 12.17, Caio Knappi (RJ) 12.00, Lysandro Leandro (RN) 8.40, Erick Moraes (BA) 3.10

11 Jonatha Santos (RN) 15.16, Walley Guimarães (SC) 10.77, Ricardo Kjellin (RS) 10.47, Arthur Alves (RN) 10.40

12 Diogo Santos (BA) 10.50, Odarci Nonato (SP) 10.10, Kalany Ratto (RJ) 9.70, Ryan Coelho (PR) 8.27

13 Rafael Teixeira (ES) 12.20, Derek Souza (SP) 9.30, Lucas Bezerra (CE) 9.20, Madson Costa (RN) 9.13

14 Hedieferson Junior (SC) 12.56, Pedro Dib (SP) 11.97, Willyam Feiden (AL) 8.83, Lucas Pires (RN) 6.14

15 Heitor Alves (SC) 15.50, Santiago dos Santos (CE) 10.27, Ronaldo Alves (PR) 10.23, Aminandes Pamplona (PR) 8.70

16 Leandro Bastos (RJ) 12.46, Fabricio Rocha (SP) 11.83, Fabricio Bulhões (BA) 11.10, Tanio Barreto (AL) 9.67

17 Edgar Groggia (SP) 14.94, Gustavo Costa (SP) 14.33, Dodo Veiga (SP) 9.50, Jose Russo (CE) 6.67

18 Petterson Thomaz (SC) 10.90, Kaique Oliveira (SC) 8.27, Diego Brigido (RJ) 7.90, Geovane Ferreira (SC) 8.27

19 Samuel Joquinha (RN) 13.83, Ramiro Rubim (SC) 11.44, Cauet Frazão (RJ) 10.44, Kauã Hanson (PB) 5.43

20 Giovani Pontes (SP) 11.07, Yuri Gonçalves (SC) 9.80, Douglas Noronha (SP) 9.70, Felix Martins (BA) 8.53

21 José Francisco (SC) 15.93, Wesley Leite (SP) 11.80, Kayki Araujo (SC) 11.60, Mathias Ramos (CE) 10.23

22 Luciano Brulher (SP) 12.53, Diego Rosa (SC) 9.87, Flavio Galini (BA) 8.70, Charlie Brown (CE) 5.77

23 Derek Adriano (SC) 15.33, Peterson Crisanto (PR) 15.24, Edson de Prá (PR) 11.70, Gustavo Borges (RS) 11.07

24 José Junior (RN) 12.17, Felipe Ximenes (SC) 11.93, Kainan Meira (PR) 10.64, Luel Felipe (PE) 9.06

Round 3 Masculino

1 Tomas Hermes (SC) 15.50, Messias Felix (CE) 11.13, Kayan Medeiros (RN) 9.33, Niccolas Padaratz (SC) 9.03

2 Ian Gouveia (SC) 14.44, Tales Araújo (SP) 12.63, Rodrigo Saldanha (SP) 12.53, Patrick Plachi (SC) 8.23

3 Raoni Monteiro (RJ) 13.64, Luy Gonzales (RS) 10.16, João Arruda (SP) 9.70, Michael Rodrigues (SC) W.O.

4 Israel Junior (RN) 14.20, Kim Matheus (SP) 12.43, Victor Costa (RN) 5.60, Gabriel André (SP) W.O.

5 Péricles Dimitri (PR) 16.00, Samuel Igo (RJ) 11.10, Rafael Venuto (CE) 10.10, Marcio Farney (SC) 9.40

6 Alandresson Martins (BA) 14.53, Deivid Silva (SP) 13.93, Glauciano Rodrigues (CE) 10.97, Adriano de Souza 10.86

7 Kaue Germano (SP) 11.37, Artur Silva (CE) 10.87, Valentin Neves (RJ) 9.04, Bruno Galini (BA) 8.06

8 Cauã Costa (RJ) 12.67, Jihad Khodr (PR) 12.30, Guilherme Lemos (CE) 9.67, Uriel Sposaro (SC) 7.90

9 Wiggoly Dantas (SP) 13.27, Douglas Silva (PE) 11.26, Cauã Gonçalves (SP) 9.47, Caio Knappi (RJ) 6.33

10 Krystian Kymerson (ES) 12.60, Fernando Junior (SP) 11.90, Luan Hanada (SP) 9.33, Thiago Camarão (SP) 8.36

11 Jonatha Santos (RN) 12.83, Leo Casal (SC) 10.90, Odarci Nonato (SP) 8.20, Daniel Matos (BA) W.O.

12 Alan Jhones (RN) 11.54, Luan Carvalho (SP) 11.40, Walley Guimarães (SC) 10.56, Diogo Santos (BA) 8.57

13 Pedro Dib (SP) 12.44, Pedro Nogueira (SC), Yage Araújo (BA) 10.74, Rafael Teixeira (ES) 9.57

14 Vitor Ferreira (RJ) 11.83, Hedieferson Junior (SC) 11.43, William Cardoso (SC) 11.33, Derek Souza (SP) 10.13

15 Heitor Alves (SC) 11.60, João Ferreira (SP) 11.23, Fabricio Rocha (SP) 11.23, Leonardo Barcelos (SC) 10.16

16 Santiago dos Santos (CE) 11.27, Leandro Bastos (RJ) 11.17, Deyvson Santos (RN) 10.77, Renan Perez (SP) 8.90

17 Edgar Groggia (SP) 13.43, Marcos Correa (SP) 11.83, Lucas Catapam (PR) 11.77, Petterson Thomaz (SC) 9.07

18 Luiz Mendes (SC) 10.83, Gustavo Costa (SP) 10.07, Geovane Ferreira (SP) 9.90, Luan Ferreyra (PE) 9.04

CBSurf PRO 202

Matinhos – Paraná

22 a 28 de agosto de 2022

Texto: Jéssica Dombrowski Netto / FPS

Fotos da galeria: Clóvis Santos / Paraná Esporte